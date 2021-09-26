تأكيد ليبي بريطاني على أهمية الشراكة في مجال التعليم

أكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف خلال لقائه في طرابلس الأحد، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل على أهمية خلق شراكة حقيقية مع بلادها في مجال التعليم، حيث عرض عليها ما شهدته الوزارة من توحيد لمنظوماتها ومراكزها في أنحاء البلاد.

وأطلع المقريف كارولاين على جهود وزارته في التجهيز لإيفاد 60 معلماً إلى إيطاليا الشهر المقبل، لتلقّي التدريب في مجال المحادثة باللغة الإيطالية، آملا في أن تحذو لندن حذو روما وباريس في رفع مهارات المعلمين الليبيين، مشيراً إلى الخطة المستقبلية للوزارة التي تتضمن رفع المناهج التعليمية على منصة إلكترونية تكون متاحة للجميع.

وأكدت كارولاين من جانبها على اهتمامها بتدريب المعلم الليبي من أجل تطوير التعاون في مجال التعليم بين البلدين، منوهة إلى تاريخ بريطانيا الطويل في استقبال الطلاب الليبيين وتعليمهم في بلادها.

وسلّمت السفيرة دعوة رسمية للمقريف موجهة من وزير التربية والتعليم في بلادها؛ لحضور منتدى التعليم الذي تستضيفه سنوياً في بريطانيا.

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