وزارة التعليم تبحث مع المملكة المتّحدة لدى ليبيا آلية تدريب المُعلّمين

بحث وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع سفيرة المملكة المتّحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل، آلية العمل على تدريب المعلمين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في طرابلس، استعرض من خلاله المقريف جهود الوزارة في التجهيز لإيفاد ستين مُعلماً إلى إيطاليا خِلال الشهر المُقبل لتلقي التدريب في تعليم اللغة الإيطالية.

من جانبها أكدت هرندل، اِهتمامها بتدريب المُعلّمين الليبيين، موجهة دعوة رسمية من وزير التعليم في بلادها لوزير التربية والتعليم في ليبيا لحضور منتدى التعليم الذي يُعقد سنوياً في بلادها.