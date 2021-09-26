أكثر من 145 ألف طالب تعليم أساسي يتوجهون للامتحانات

انطلقت صباح الأحد، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 – 2021 في مختلف مناطق البلاد.

وكشف مدير المركز الوطني للامتحانات السيد مسعود، أن عدد الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات هو 145046 طالباً وطالبة، 75018 من الذكور والباقي من الإناث يدرسون في 3941 مؤسسة تعليمية تتبع 113 مراقبة تعليمية، مضيفاً أنه يتولى الإشراف على الامتحانات 20604 ملاحظين، في حين ستُجرى في 10302 من قاعات الامتحانات.

وأضاف مسعود أن الامتحانات تجري وفق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد بين الممتحنين، فضلاً عن متابعة فرق المركز الوطني لمكافحة الأمراض من خلال القيام بعمليات الرصد، إضافة إلى تكفل شركة بريد ليبيا بإيصال أسئلة الامتحانات لكافة اللجان.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، فإن الطلاب المتقدمين للامتحانات يخضعون قبل دخولهم للقاعة إلى قياس درجة الحرارة وتسليمهم كمامات في كل يوم.

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