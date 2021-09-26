العامة للكهرباء تجري صيانة لمنظومة الإطفاء شمال بنغازي

أخبار ليبيا 24

قامت الشركة العامة للكهرباء بإجراء صيانة جسيمة على منظومة الإطفاء الرئيسية بالمياه بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، وذلك بعد العمل المبذول من قبل إدارة السلامة العامة على مضخة الإطفاء بمحرك الديزل ،وشمل استبدال المحرك وتحوير الربط بين المضخة والمحرك وتركيب كافة المساعدات عليها .

وبحسب البيان فقد تم إعداد القاعدة الحاملة لمكونات المضخة وإزالة القاعدة الإسمنتية لأجل خلق التوافق والتوازن بين خروج المضخة المعد للربط مع شبكة الإطفاء.

وبعد إجراء الاختبارات التشغيلية الأولية تم رفع الضغط بالشبكة ومراقبته وكانت النتائج ممتازة وفق البيان ، وجاري العمل على إدخالها للخدمة مع مجموعة المضخات الأخرى بالمنظومة .