محمد الرضا: يجب أن تتوافق الأمة الليبية على عودة النظام الملكي .. وأنا على استعداد لخدمة وطني وشعبي

طالب محمد الرضا ولي عهد الملك إدريس السنوسي بعودة النظام الملكي في ليبيا، قائلا: “الناس يرون أن النظام الملكي الدستوري هو صمام الأمان وطوق النجاة وهو الأكيد في استعادة الأمن والأمان” على حد تعبيره.
وأضاف الرضا في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″،: “يجب أن توافق الأمة الليبية على مقترح عودة النظام الملكي الدستوري لأنها الوحيدة صاحبة الحق في إقرار ذلك”، مردفا: “أنا على استعداد أن أخدم وطني وشعبي متى طلب الشعب ذلك” وفق قوله.
وتابع: “أعلم أن هناك الكثير من الأفكار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة تدعو لإعادة العمل بدستور الاستقلال المعدل تلك الأفكار تريد العودة بالأمة الليبية إلى أصولها الأولى والنظام الملكي الدستوري، الذي كان قائمًا قبل الانقلاب العسكري”، على حد وصفه.
وواصل الرضا: “الناس يرون أن النظام الملكي الدستوري هو صمام الأمان وطوق النجاة وهو الأكيد في استعادة الأمن والأمان، وسيقوم النظام الملكي الدستوري على الحكم البرلماني المسؤول الرشيد القائم على احترام الدستور والقانون والقضاء والحكم الرشيد” وفق قوله.
ورأى أن “النظام الملكي الدستوري يسمح بالتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة، ويمكن لتلك الانتخابات أن تفرز القيادات السياسية الواعية من نواب وشيوخ وكبار ووزراء وكبار المسؤولين القادرين على حمل الأمانة والمحافظة على سيادة الوطن وحمايته، ويمكن أن نعد دستورا يحمي الجميع، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مشروع وطني حقيقي” بحسب تعبيره.
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