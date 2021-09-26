“الرقابة على الأغذية” يُوضّح أسباب سحب كمية من شاي “زهرة”

أرجع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن أسباب سحب الشاي ذي العلامة التجارية الزهرة، تعود إلى عدم وجود بلد المنشأ وعدم تجانس الشحنة، وهو ما يُخالف بنود المواصفات والتي تنصّ على أن تكون أوراق الشاي متجانسة وليست مطحونة، حيث أنها تحتوي على ما يقرب من 30% من كرات الشاي المطحون.

ونفى المركز أن تكون الشحنة المسحوبة تحتوي على فضلات قوارض، فبعد إجراء كل التحاليل الكيميائية للتأكد من أنها ليست فضلات قوارض بمختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، ثبت وجود غش تجاري للشحنة، مشيراً إلى أن الرفض يخص الشحنة بذات المواصفات المذكورة في رسالة المركز بمكتب درنة.

وذكر المركز في وصف الشحنة المسحوبة أنها وبجانب عدم وجود بلد المنشأ فإنها من وزن 250 جرام، وأن تاريخ إنتاجها هو شهر نوفمبر 2019 وأن تاريخ انتهائها هو شهر نوفمبر 2021.

وكانت عدة صفحات للتواصل الاجتماعي قد تناقلت خبراً، مفاده وجود شبهات غير صحية في منتج الشاي ذي العلامة التجارية زهرة.

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