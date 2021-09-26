الروياتي: الدبيبة يسعى لتعطيل الانتخابات للبقاء في السلطة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الباحث السياسي أحمد الروياتي، دائم الظهور على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، إن المظاهرات التي خرجت في طرابلس، برعاية حكومة الدبيبة، حملت شعارات وطنية، لكن الأدوات التي استخدمت فيها لم يكن واقعي.

وأضاف في تصريحات لقناة الأحرار الإخوانية، إن مجلس النواب موجود في المنطقة الشرقية، وإسقاطه تتطلب سيطرة شعبية على كامل البلاد، وبالتالي فإن ما حدث لا معنى له، كما أن الآلة الإعلامية التي حشدت لهذه المظاهرات، كان لها أغراض أخرى غير إسقاط مجلس النواب بدليل أن الدبيبة لم يتطرق إلى سقوط النواب في خطابه الذي قاله من قلب المظاهرات بل حاول تطويع الأمر لصالحه.

وتابع أن الدبيبة حاول الترويج لشعار “لا انتخابات بدون دستور” وهذا يدلل على أن غرض الدبيبة من ذلك هو دغدغة مشاعر الناس، وطرح قضية تعيق إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما يسمح بإطالة فترة وجود حكومته في السلطة.

وقال الروياتي إن هذه البروباغندا الغرض منها تعطيل الانتخابات، وتكرار تجربة حكومة الوفاق بالبقاء في السلطة وقت أطول من المسموح به، كما حدث بعد اتفاق الصخيرات .