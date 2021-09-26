الدبيبة يشكل لجنة استقبال طلبات لمنح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب وأبناء المجنسين ومن لم يستطع إثبات أصله الليبي

أصدر رئيس حكومة تسيير الأعمال قرار رقم (322) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير حكم.

القرار وفي مادته الأولى نص على أن تشكّل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية واثبات صحة الانتماء للأصل، برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسي وشؤون الأجانب، وعضوية كل من رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ومحمد على العمامي إدارة الشؤون القانوني والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، ورئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبيه، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب.

وفي مادته الثانية نص القرار على أن تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفاءها للشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببه وبموافقة أغلبية أعضائها.

وفي مادته الثالثة نص القرار على أن تشكل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشانها قرار من وزير الداخلية.

وفي مادته الرابعة نص القرار أيضاً على أن تتولى اللجان الفرعيةاستلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية، لفئات أبناء المواطنات الليبيات، وزوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبي ولم يستطع إثبات انتماه للأصل الليبي، والقرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.

وفي مادته الخامسة، نص القرار على أن تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية واثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزي.

ونصت المادتين السادسة والسابعة على تستعين اللجنة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز أعمالها، وتمنح مكافاة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية بواقع (2000) ألفان دينار تصرف من وزارة الداخلية

وفي المادة الأخيرة شدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختص تنفيذه.

هذا القرار صد عقب عقد رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأحد اجتماع ضم رئيس المخابرات العامة ، وزير الداخلية ، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، رئيس مصلحة الأحوال المدنية ، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ، حيث خصص لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.

وأستمع الدبيبة، بحسب مكتبه الإعلامي خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.

وأكد بأن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها. وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد.

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