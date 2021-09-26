العابد: توطين 30% من عمالة شركات إعادة الإعمار

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العابد، عن إلزام الشركات بتخصيص 30% من قوة العمل لديها لليبيين، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل في ليبيا. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لوزير العمل نقلتها صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

وفي سياق حديثه عن العمالة المصرية المنتظر نقلها إلى ليبيا في إطار خطة عودة الحياة وإعادة الإعمار، قال الوزير العابد إن «العمالة المصرية ليست غريبة عن المجتمع الليبي، وأن الوزارة حددت سياسات للشركات الراغبة في استجلاب العمالة، حسب المشروعات التي تنفذها وأيضًا الأفراد حسب احتياجات النشاط الفردي».

– وزير العمل: ليبيا تحتاج مليون عامل مصري

– الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»

وتابع العابد: «أي شركة تستجلب عمالة تلتزم بتشغيل 30% من الليبيين الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى 20% تدريب».

وكان وزير العمل قال إن الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية – المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

في أعقاب ذلك، وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، مؤكدًا أن الشركات المصرية «هي مَن ستنفذ المشروعات المتفق عليها» بين ليبيا ومصر، قائلاً: «نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر».

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