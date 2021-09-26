مهددة بالإضراب العام.. نقابة الأطباء: الحكومة اتخذت قرارات انتقائية خاطئة قد تجر وراءها نتائج غير محمودة

ليبيا – هددت النقابة العامة لأطباء ليبيا بإحياء إجراءات الإضراب العام المعلق بكافة المرافق الصحية العامة في كل أرجاء ليبيا، وذلك ردًا على قرار رئيس الحكومة بزيادة مرتبات فئة معينة دون غيرها.

النقابة وفي بيان لها اطلعت المرصد على نسخة منه قالت إنها كانت تأمل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لإعادة تفعيل القرار رقم 885 لعام 2019 بأسرع وقت ممكن.

وأضافت النقابة أنها تفاجأت منذ يومين بإصدار رئيس الحكومة لقرار بشأن تنفيذ زيادة مرتبات لفئة بعينها دون سواها في إجراء انتقائي غير مسبوق لرئيس حكومة المفترض أنه على كل الليبيين، معربة عن شجبها للقرار الذي وصفته بـ “المستفز” .

وتساءلت النقابة عن أسباب ودوافع اتخاذ القرار وسرعة تنفيذه في هذا التوقيت؟”،مؤكدة أن اتخاذا قرارات انتقائية من قبل الحكومة والتفرقة في المعاملة بين فئات الشعب الواحد سياسة خاطئة قد تجر وراءها نتائج غير محمودة العواقب.

وأعربت النقابة عن أملها بأن يقوم رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات العادلة والضرورية لإعادة تفعيل القرار رقم “885”لعام 2019 بأسرع وقت ممكن حتى لاتضطر لإحياء إجراءات الإصرار المعلق بكافة المرافق الصحية في كل أرجاء ليبيا لنيل حقوقها الشرعية.

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