دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة السرير بقدرة 250 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مشغل محطة السرير، دخول الوحدة الغازية الثانية بالمحطة إلى الشبكة العامة، بقدرة إنتاجية بلغت 250 ميغاوات بعد استكمال عمليات الصيانة.

وأفادت الشركة، اليوم الأحد، بتقدم الإنشاءات في مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، ودعمه لوجستياً بمعدات متنوعة، تزامناً مع زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد مضاعفة الجهود والعمل على مدار 24 ساعة لإنجاز المشروع في أسرع ما يمكن.

وتُعاني ليبيا عجزاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تُنتج محطات الشركة العامة للكهرباء مجتمعة، قرابة 5500 ميغاوات، بينما تصل حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك في أوقات الذروة الصيفية، إلى 8000 آلاف ميغاوات.

وتعمل الشركة العامة للكهرباء مؤخراً، على دعم مختلف المحطات بتوربينات غازية، في طرابلس ومصراتة، إلى جانب أعمال الإنشاء والصيانة، بهدف إنهاء عمليات طرح الأحمال مع نهاية العام الجاري.

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