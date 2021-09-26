مؤسسة النفط تبحث آليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر الآبار

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، آليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر الآبار، وذلك للتحكُّم بالمخاطر وضمان سلامة العاملين في قطاع النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارتا الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة بمقرها الرئيسي في طرابلس، مع مدير إدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية العميد نوري القرضاب، وعضو الإدارة المالية بالهيئة ممدة الغاوي، بحضور خالد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالإدارتين، بالإضافة إلى: مدير إدارة العمليات بشركة القار الذهبي إبراهيم معافه، مدير إدارة العمليات بشركة صحاري للخدمات البترولية (سابسكو) زياد بن زائد، ومدير عمليات التفجير بشركة sGs طه النعاس، مدير الأمن والسلامة بشركة شلمبرجير عمر الفاسي، ومدير العلاقات العامة بشركة هاليبرتون فرج الجابري، مدير عام شركة (كامكو) نبيل الزروق.
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وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع «خُصَّص لمناقشة واستعراض الخطوات المتخذة في عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر وصيانة الآبار النفطية، إضافة إلى مدى امتثال هذه العمليات لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك للتحكم بالمخاطر وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط».
كما ناقش الاجتماع المشاكل الأمنية والصعوبات التي تواجه سير عملهم، وأكدوا ضرورة وضع الحلول وتذليل الصعاب باتخاذ الطرفين حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واتفق الطرفان على «تحديد المسؤوليات والوظائف المختلفة في عمليات تخزين ونقل المواد المتفجرة ذات الخطورة العالية إلى المواقع النفطية، والتنسيق المستمر والتعاون المشترك في سبيل الارتقاء بمستوى سلامة العمليات والتغلب على كل العراقيل»، وفق البيان.
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