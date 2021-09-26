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الدبيبة يبحث صعوبات أصحاب الأرقام الإدارية ويُكلّف لجنة عليا لمتابعة الملف

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، صعوبات الحاصلين على الأرقام الإدارية، والمواطنين من أم ليبية وأبٍ أجنبي، خلال اجتماع عُقد بديوان مجلس الوزراء، وضمّ كلاً من رئيس المخابرات العامة، ومسؤولي الجوازات والجنسية والأحوال المدنية.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عن الدبيبة قولهُ: إنَّ واجب إعطاء الحقوق يفرضه القانون، مُبيناً أنَّ العمل في هذا الملف واجبٌ أخلاقي ووطني، وفق صحيح القانون، ملزماً بذلك حكومته، بتحمّل مسؤولية تنفيذه.

وعقب اطّلاعه على الخطوات السابقة، المتخذة في هذا الشأن، بواسطة الأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص، شكَّل رئيس الحكومة لجنةً عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية، ومن ثم إحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد.

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قناة 218 الليبية

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