بليحق: تأجيل جلسة البرلمان للأسبوع المقبل للانتهاء من تجهيز مقترح قانون انتخاب مجلس النواب

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية، إنه تم تأجيل جلسة مجلس النواب الاثنين إلى الأسبوع المقبل لإتاحة وقت للجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب المشكلة بموجب قرار المجلس لتنتهي من أعمالها بتجهيز مقترح قانون انتخاب مجلس النواب.

وعقب جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، قال بليحق، أن النواب الذين شاركوا بالحضور في جلسة التصويت على سحب الثقة من الحكومة وصل عددهم 113 نائباً.

ونشر بليحق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، توضيحا حول تصويت جلسة النواب اليوم الثلاثاء لسحب الثقة من الحكومة، مشيرا أن “النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً”.

وقال: “النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن “النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة”.

وكان بليحق قد أعلن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

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