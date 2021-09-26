«الحويج» يبحث سير عملية توزيع الوقود مع شركة البريقة للنفط

عقد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط يوم الأحد 26 سبتمبر، بمقر الشركة لبحث آلية توزيع الوقود على شركات التوزيع وِسُبل تنفيذها.

وأوضح حساب وزارة الاقتصاد، على فيسبوك، أن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورؤساء شركات توزيع الوقود، ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه شركة البريقة وشركات التوزيع في سير عمليات توريد وتوزيع الوقود على المحطات وكيفية معالجتها.

وحثَ «الحويج» شركة البريقة وشركات التوزيع على العمل وفق آلية موحدة تسهم في تنظيم عمليات التوريد والتوزيع على محطات الوقود وتضمن انسياب مادة الوقود بشكل منظم والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحلحلة المشاكل القانونية والمالية التي تواجها في أداء عملها.