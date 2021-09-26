الدبيبة يؤكد أهمية الإدارة المحلية في لقائه بوفد الشويرف

جدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف، وعدداً من الأعيان والحكماء بالبلدية الأحد، التأكيد على أنّ تفعيل الإدارة هو هدف رئيسي لحكومته، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في أنحاء ليبيا وفق الإمكانيات المتاحة.

وقدّم عميد بلدية الشويرف من جانبه شرحاً تفصيلياً بشأن ما تُقدّمه البلدية من خدمات لسكانها، مؤكداً على دور الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية.

وأكد الأعيان في كلمات لهم الدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية، ودعمها للحكومة في تقديم الخدمات لليبيين في مختلف أنحاء البلاد.

اللقاء الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس، حضره كلّ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومديري عدد من القطاعات بالحكومة.

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