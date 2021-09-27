لتعذّر تجهيز المقترح.. تأجيل جلسة مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، تأجيل جلسة مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب المقرر عقدها غداً الإثنين، إلى الأسبوع المقبل.

وقال بليحق، في منشور تابعته “218”: إن تأجيل الجلسة، تقرر لإتاحة الوقت الكافي للجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، لتنتهي من أعمالها بتجهيز المقترح.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد دعا الجمعة، في لقاء بُثَّ على شاشة “218” جميع أعضاء المجلس إلى حضور جلسة مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب.

ويطالب المجلس الرئاسي، بضرورة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

يُشار إلى أن مجلس النواب، أصدر قانون الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر الجاري، فيما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 12 من الشهر ذاته، تسلمها القانون.

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