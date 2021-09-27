شكري: بحثت مع أمين عام الأمم المتحدة تطورات الوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش شهد مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية إبلاغه بتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق المستمر مع مصر، مشيراً إلى أن اللقاء شهد التشاور حول تطورات ليبيا وطرح آخر مستجدات سد النهضة بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن وتناول اللقاء ملفي سوريا واليمن.

وزير الخارجية، وفي تصريحات لقناة “صدى البلد”، أشار إلى أنه تم طرح رؤية مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخطاب الذي ألقاه السيسي وتأكيده على أهمية العمل المشترك والحديث عن القضايا الإقليمية، موضحاً أن اللقاء مع الأمين العام كان به تفاهم بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبي وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد الإثيوبي.

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