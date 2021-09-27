لجنة إعداد الأسعار الاسترشادية للمشروعات تعقد اجتماعها الأول

بحثت لجنة إعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشروعات في اجتماعها الأول، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2021، بشأن تشكيل اللجنة والمهام الموكلة لها، إلى جانب مناقشة آلية عملها وسبل تنفيذها.

كما جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس، مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تُواجه تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار بليبيا، وكيفية معالجتها، فضلاً عن كيفية معالجة اللجنة للأسس القانونية والتجارية لوضع لائحة أسعار المشروعات.

وترأس اللجنة المُشكّلة وزير المواصلات، وعضوية كلٍّ من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة والمعادن ووزير الإسكان والتعمير ووزير التخطيط، إلى جانب رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

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