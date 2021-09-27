النايض يوجه خطابا لكوبيتش حول دور الأمم المتحدة في إتمام الانتخابات

وجه رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، خطابا إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، بشأن ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الوطنية وﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ التي تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

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