قصر خيار.. ضبط 14 شخصاً من المعتدين على أملاك الدولة

تمكنت الدوريات الأمنية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس – التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية- من ضبط 14 شخصاً مطلوبين لمكتب النائب العام.

وأوضحت الإدارة في منشور لها على صفحة وزارة الداخلية أن المخالفين اعتدوا على الأراضي المملوكة للدولة بتزوير الأوراق وبيع الأراضي.. واتخذت حيالهم كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم الى جهات الاختصاص.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتعليمات النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وتم إلقاء القبض على “المنتهكين” الأحد ضمن إطلاق المرحلة الثانية من إزالة المباني غير القانونية من على شواطئ البحر والغابات بمنطقة قصر خيار.

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