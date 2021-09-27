الرقابة على الأغذية ينفي وجود فضلات قوارض بشاي الزهرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والشارع بخصوص وجود فضلات قوارض “فئران” بشاي الزهرة .

الزيات قال في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه تم إجراء كل التحاليل الكيميائية للتأكد من أنها ليست فضلات قوارض بمختبرات المركز الرقابة فرع طرابلس وثبت وجود غش تجاري للشحنة .

وأوضح أن ما يوجد في هذه الشحنة كرات من الشاي المطحون، واستخدام داخل العبوات غش تجاري والغرض منه زيادة الوزن، ويخص الشحنة المذكورة بتشغيلة محددة وبتاريخ إنتاج محدد.

وأوضاف الزيات، أن أسباب سحب الشحنة الموجودة في الرسالة الصادرة عم مركز الرقابة على الاغذية والأدوية فرع درنة، وهي بأنه لايوجد بلد المنشأة، وعدم تجانس الشحنة وهو ما يخالف بنود المواصفات، وتحتوي على مايقارب 30 ٪ من كرات الشاي المطحون وليست فضلات القوارض كما يروج لها .