“الداخلية”: التحقيق مع مسؤولي مركز الجراحات التخصصية ببغازي بعد اكتشاف مخالفات جسيمة

قالت الصفحة الرسمية لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، إنه تم ضبط مخالفات كارثية وإهمال بمركز الجِراحات التخصصية ” المسالك ” – ببنغازي ” من قبل اللجنة المُكلفة من وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي “.

وأضافت في إيجاز صحفي، حيث قامت اللجنة بجولة داخل أروقة المشفى والمُفاجئ في الأمر كم المُخالفات التي رُصدت بداخله سواءً بانتهاء صلاحية الحُقن والعديد من المواد والأمصال التي تُستخدم للنُزلاء بالإضافة إلى تصدع بعض الأدوات والمُعدات الجراحية بالصدأ و وجود فطريات وبكتيريا علي أسرّة النُزلاء وتآكل أبواب الغُرف العناية توقف العمل عن بعض الأجهزة المُهمه منها جهاز تفتيت الحصايا .

وأثناء مرور اللجنة لوحظ عدم وجود أطباء لمُتابعة الحالات بالمشفي وتقاعص شركة ” صقر ” المُتعاقد معها للنظافة بعدما تبين كم الإهمال والروائح الكريهة داخل المشفي فضلاً عن شركة ” أسيل ” المكلفة بالتموين والتي من المُفترض إلتزامها بتوفير (5) وجبات للنُزلاء حسب العقود المُبرمة ولكن بشهادة النُزلاء فا هيا تقوم بتوفير (3) وجبات فقط ما يضع علامات استفهام بمصداقية التعاقد بين الشركة وإدارة المستشفى .

وتابعت، تم إعداد تقرير مُفصل وشامل بالمُخالفات المرصودة لتقديم نسخة إلى وزير الصحة و وكيل وزارة الداخلية ، وبناءاً علي ما ذُكر تم استدعاء مجلس إدارة المستشفي ومسؤول شركة التموين وشركة النظافة للتحقيق للإمثال أمام القانون لتتم مُحاسبة كل من تسبب بهذه المُخالفات الصحية .