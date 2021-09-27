إيصال التيار الكهربائي لمبنى شركة هاتف ليبيا بمنطقة الكراريم

أخبار ليبيا 24

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي بجولة ميدانية اليوم الأحد لمنطقة الكراريم، واستمع إلى الاحتياجات اللازمة لصيانة ماتبقى من مكونات الشبكة الكهربائية المتضررة بالمنطقة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 60٪.

وأكد على إنهاء العمل في أسرع وقت ممكن خدمة للمواطن، كما اطلع على الجهود ة التي تقوم بها فرق الصيانة بمدينة تاورغاء من أجل إيصال التيار الكهربائي إلى كافة المرافق العامة والمدارس والمساجد والمنازل.

وتم إيصال التيار الكهربائي لمبنى شركة هاتف ليبيا وعددًا من الأحياء السكنية، منها “حي امبيرش وحي القرير وحي الوطنية‏”، خلال الجولة التي قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة ظهر اليوم .