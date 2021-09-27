«الأعلى للقضاء» يصدر قرارًا بترقية 8 أعضاء بالهيئات القضائية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

وجاء في المادة الأولى من نص القرار، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه يرقى أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1- فرج امحمد مسعود المشاي (الدرجة المرقى إليها) “رئيسًا بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي.

2-مصطفى سالم محمد التير (الدرجة المرقى إليها) “مستشارًا بمحكمة استئناف غريان.

3- أحمد ميلاد عبد الله الشيباني (الدرجة المرقى إليها) “مستشارًا بفرع إدارة القضايا مصراتة( شهيد واجب)

4- أحمد ضو أحمد عبد الحفيظ (الدرجة المرقى إليها) “وكيلًا بمحكمة غريان الابتدائية”

5- حسين فرج حسين عبد الكريم (الدرجة المرقى إليها) “وكيلًا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة البيضاء الابتدائية.

6- محسن حمد عبد الله حمد (الدرجة المرقى إليها) ” محاميًا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر)

7- أيمن سالم على عسكر (الدرجة المرقى إليها) ” وكيلًا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة نالوت الابتدائية)

8- المبروك رمضان محمود محمد (الدرجة المرقى إليها) ” محاميًا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة العامة البيضاء).

وتابع البيان، في المادة الثانية، أنه لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

وختم البيان في المادة الثالثة، موضحًا أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (99) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5-9-2021 بترقية أعضاء الهيئات القضائية.