تايمز أوف مالطا تنقل تجربة موسيقي إفريقي فر من ليبيا إلى مالطا

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الضوء على تجربة مهاجر غير شرعي انتقل إلى مالطا قادما من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة نقل عن “ستيفن جاتكوث” المنحدر أصلا من جنوب السودان قوله أنه حاول الفرار من ليبيا بلا طائل لأكثر من 7 مرات باتجاه أوروبا ليصاب بإطلاقات نارية جعلته يسير أعرجًا لمدة عام كامل.

وقال “جاتكوث” البالغ من العمر 23 عاما:”انهم يعملون على قتلنا في ليبيا وكنت محظوظا لأن فخذي لوحده قد أصيب وبعد ذلك قضيت سنة في السجن حيث تعرضت للضرب حتى انني لم يكن لدي الطعام الجيد أو الماء”.

وتابع “جاتكوث” قائلا:”الناس من حولي كانوا في قمة اليأس ولا أعرف متى سيسمح لي بالخروج وقضيت وقتي كتابة 36 أغنية وأنا أعمل على إطلاقها الآن وأنا أحد الناجين من سفينة تدعى “نيفين” تم إعادتها قسرا في نوفمبر من العام 2018 مع 92 من المهاجرين الآخرين”.

وبحسب التقرير تمكن “جاتكوث” في المحاولة الثامنة من الهرب من ليبيا والوصول إلى مالطا ناقلا عنه قوله:”كنت في ليبيا بحلول العام 2017 والحياة هناك كانت صعبة للغاية فلقد سجنت أكثر من 10 مرات ومعظم الأوقات التي اعتقلت فيها كنت أحاول الفرار مرة أخرى”.

ترجمة المرصد – خاص

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