وزير التعليم: الحكومة خصصت 2,25 مليار دينار لزيادة رواتب ‏المعلمين.. وننتظر “المالية”

أكد وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، أن ‏حكومة تسيير الأعمال قررت تخصيص مبلغ 2.25 مليار دينار لزيادة رواتب ‏المعلمين، متمنيا أن يكون القرار دافع لهم ‏للاهتمام بالعملية التعليمية والطالب.

وأوضح المقريف، في مؤتمر صحفي، أنه تم تحديد هذا الرقم بناء على الإحصائيات التي حصلوا عليها من ‏وزارة المالية، مبينا أن وزارته ستشكل اللجان المختصة ‏لتحديد كل العاملين المستحقين للزيادة.‏

‏وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستنشئ منظومة متكاملة لجميع المستحقين لزيادة الرواتب، قائلا: “بحسب أوامر رئاسة الحكومة جميع العاملين بالقطاع مستحقين ‏لزيادة الرواتب”.‏

‏ولفت إلى حصر كل العقود المتأخرة التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي يصل ‏عددها إلى حوالي 62 ألف عقد لأشخاص يعملون بالقطاع، مبينا أنهم ينتظرون من وزارة المالية تحديد القيم المالية المستحقة خلال الفترة ‏الماضية من شهر سبتمبر إلى ديسمبر.‏

‏وأفاد بأن وزارته ستخاطب نظيرتها “الخدمة المدنية” لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم ثم ‏مخاطبة وزارة المالية لتخصيص ميزانية لهم، ومن ثم يتم تغيير ‏أوضاعهم في وزارة التعليم، على حد قوله.‏

‏وأشار إلى انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الأحد، بعد انقسام دام لمدة ‏‏7 سنوات، قائلا: “تواصلنا مع كافة اللجان المختلفة ولم نواجه أي مشاكل في تطبيق ‏الخطة الاحترازية وانطلقت كلها في نفس الوقت”.‏

وتقدم بالشكر لشركة بريد ليبيا التي قامت بواجبها في إيصال ‏الامتحانات، وبالشكر إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ‏إطلاقه الحملة لمكافحة جائحة كورونا، مبينا أن الأخير أطلق على حملته اسم “العودة إلى مدارس آمنة” ووفر ‏التطعيمات للجميع.‏

‏واختتم بقوله: “مراقبو التعليم في كل تراب ليبيا أشرفوا وكافحوا لانطلاق عملية ‏الامتحانات، وواجه أولياء الأمور عاما دراسيا طويلا ومرهقا، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب ونحن نتابع بصورة كاملة سير عملية ‏الامتحانات”.‏

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