وزير التعليم: الحكومة خصصت 2,25 مليار دينار لزيادة رواتب ‏المعلمين.. وننتظر “المالية”

أكد وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، أن حكومة تسيير الأعمال قررت تخصيص مبلغ 2.25 مليار دينار لزيادة رواتب المعلمين، متمنيا أن يكون القرار دافع لهم للاهتمام بالعملية التعليمية والطالب.
وأوضح المقريف، في مؤتمر صحفي، أنه تم تحديد هذا الرقم بناء على الإحصائيات التي حصلوا عليها من وزارة المالية، مبينا أن وزارته ستشكل اللجان المختصة لتحديد كل العاملين المستحقين للزيادة.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستنشئ منظومة متكاملة لجميع المستحقين لزيادة الرواتب، قائلا: “بحسب أوامر رئاسة الحكومة جميع العاملين بالقطاع مستحقين لزيادة الرواتب”.
ولفت إلى حصر كل العقود المتأخرة التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي يصل عددها إلى حوالي 62 ألف عقد لأشخاص يعملون بالقطاع، مبينا أنهم ينتظرون من وزارة المالية تحديد القيم المالية المستحقة خلال الفترة الماضية من شهر سبتمبر إلى ديسمبر.
وأفاد بأن وزارته ستخاطب نظيرتها “الخدمة المدنية” لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم ثم مخاطبة وزارة المالية لتخصيص ميزانية لهم، ومن ثم يتم تغيير أوضاعهم في وزارة التعليم، على حد قوله.
وأشار إلى انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الأحد، بعد انقسام دام لمدة 7 سنوات، قائلا: “تواصلنا مع كافة اللجان المختلفة ولم نواجه أي مشاكل في تطبيق الخطة الاحترازية وانطلقت كلها في نفس الوقت”.
وتقدم بالشكر لشركة بريد ليبيا التي قامت بواجبها في إيصال الامتحانات، وبالشكر إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إطلاقه الحملة لمكافحة جائحة كورونا، مبينا أن الأخير أطلق على حملته اسم “العودة إلى مدارس آمنة” ووفر التطعيمات للجميع.
واختتم بقوله: “مراقبو التعليم في كل تراب ليبيا أشرفوا وكافحوا لانطلاق عملية الامتحانات، وواجه أولياء الأمور عاما دراسيا طويلا ومرهقا، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب ونحن نتابع بصورة كاملة سير عملية الامتحانات”.
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