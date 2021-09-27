سلامة الغويل يدشن 4 استبيانات لليبيين المقيمين في مصر بمهلة 5 أيام لملئها

أعلنت السفارة الليبية في مصر، عن تدشين 4 استبيانات خاصة بالجالية الليبية متعلقة بالشؤون التعليمية، والشؤون الاجتماعية، والأحوال المدنية، والشؤون الصحية.

ونشرت السفارة تعليمات سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 299 ) لسنة 2021 للوقوف علي أوضاع الجالية الليبية في مصر والمشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وجاءت في التعليمات:” بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 299 ) لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تتولي الوقوف علي أوضاع الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية والمشاكل والصعوبات التي تواجهها، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات الطلبة والمرضي، والشؤون القنصلية، عليه نأمل منكم الدخول للرابط الإلكتروني أدناه كلًا حسب الاستحقاق والفئة الخاصة به وتعبئة البيانات المطلوبة ومؤيدة بالمستندات الدالة في أجل أقصاه 5 ايام من تاريخ هذا المنشور.

وتابعت التعليمات :” هذه استبيانات خاصة لليبيين المقيمين في مصر، وعلى الطلبة الليبيين الذين سبق لهم التسجيل وتعبئة النموذج فى رابط الملحقية الرجاء عدم التسجيل مرة أخرى، نأمل الالتزام بالموعد المحدد “.