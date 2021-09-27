الداخلية تقبض على 14 متهما بالتعدي على أراضي الدولة وتزوير مستندات

قالت وزارة الداخلية، إنه تنفيذاً لتعليمات النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين، ضبطت الدوريات الأمنية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أربعة عشر شخص مطلوبين لمكتب النائب العام.

وأضافت الوزارة في إيجاز صحفي، المتهمون قاموا بالاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة وتزوير الأوراق وبيعها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم الى جهات الاختصاص، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء القبض عليهم الأحد خلال اطلاق المرحلة الثانية من إزالة المباني الغير قانونية من شواطئ البحر والغابات بمنطقة قصر.