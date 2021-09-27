46 عضوا من ملتقى الحوار السياسي يطالبون كوبيتش بعقد جلسة طارئة

ليبيا – دعا 46 عضوا من ملتقى الحوار السياسي المبعوث الأممي يان كوبيش لعقد جلسة طارئة للوقوف على ما يعيق تطبيق خارطة الطريق.

بيان صادر عن الأعضاء تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الأمانة والحرص تحتم لفت الانتباه لتأكيد المجتمع الدولي على التزامه القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون ويملكون زمامها وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأضاف البيان إن هذا التحرك جاء بدافع المسؤولية الوطنية التي تقتضي متابعة تنفيذ وإنجاح خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية المتوافق عليها في تونس نوفمبر 2020 التي تستجيب لتطلعات أبناء الوطن لرؤية ليبيا تنتقل لدولة القانون والمؤسسات الشرعية عبر انتخابات حرة نزيهة وشفافة.

وتحدث البيان عن تطورات خطيرة متسارعة تهدد وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وقد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديموقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة ما يحتم عقد جلسة طارئة للملتقى.

وأضاف البيان إن هذه الجلسة تأتي للوقوف على المسؤوليات المناط بها تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله الذي تم التنبيه منه مرارا وتكرارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية