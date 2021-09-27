نشـرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا (اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021)

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن نشـرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا وحالة البحر في ليبيا (اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021) وفيما يلي تفاصيلها.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الريح براني الى شرقي يتحول صباح الغد الى شلوق على ساحل الخمس ومتغير الاتجاه على ساحل مصراته وسرت سـرعتــه ما بين (05 – 15 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(27-25) م .

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح شرش الى بحري يتحول صباح الغد الى متغير الاتجاه على ساحل رأس لأنوف سـرعتــه ما بين (05 – 20 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.50) متر ويصل الى (1.75) متر على ساحل طبرق .

• البحر قليل الأضطراب على ساحل درنة وطبرق ويكون هادئ الى خفيف الموج على باقي الساحل .

• درجة حرارة سطح البحر(26-24) م.

• الرؤيـة جيدة .