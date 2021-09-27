“لإنقاذ الانتخابات”.. 46 عضوًا بملتقى الحوار يطالبون بعقد اجتماع طارئ

جدّد أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مطالبة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية؛ نظرًا لتزايد المخاوف حول الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

ووجّه 46 عضوًا بملتقى الحوار، رسالة إلى “كوبيتش”، شددوا فيها على تمسّكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقًا، مُحذّرين من تطورات وُصفت بـ”الخطيرة”، قد تعيق إجراء الانتخابات، وتهدّد وحدة البلاد واستقرارها، بحسب نصّ الرسالة.

وأعرب الأعضاء، عن نيتهم في التحرك الاستباقي الإيجابي، لعقد جلسة داخل أو خارج ليبيا، بهدف معالجة ما يهدّد خارطة الطريق الأممية، والتصدي لمخاطر انهيار العملية السياسية.

يُشار إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت سلسلة اجتماعاتٍ داخل وخارج البلاد، أطلقتها ستيفاني ويليامز، بصفتها الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، أواخر 2020؛ بهدف الإسراع في إجراء انتخابات شرعية وديمقراطية، نهاية العام الجاري.

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