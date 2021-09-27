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بالفيديو| “تصدق مما أعطاك الله”.. تنظيم داعش يفرض الأتاوات على تجار درنة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

27 سبتمبر، 2021 9:17 ص

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