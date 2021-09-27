الدرقاش: أردوغان لم يحدد 24 ديسمبر موعداً للانتخابات وهذا انتصار لمظاهرة الجمعة

أكد مروان الدرقاش، الناشط من مصراتة، المقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن الرئيس التركي أردوغان، لم يحدد 24 ديسمبر موعداً للانتخابات وهذا انتصار لمظاهرة الجمعة، وفقا لتعبيره.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تصريحات المنفي حول ضرورة التوافق على قوانين الانتخابات جاءت بعد زيارته إلى نيويورك واجتماعاته مع القادة الأوروبيين والأمريكيين وهو مؤشر واضح أن المجتمع الدولي لن يقبل بقانون انتخابات عقيلة”، على حد قوله.

وأضاف “أردوغان هو الآخر تحدث عن انتخابات في الوقت المناسب وهذا الوقت المناسب قد لا يكون 24 ديسمبر المقبل”، بحسب وصفه.

وتابع “هذه التطورات هي انتصار وتتويج لمظاهرات الجمعة التي أظهرت للعالم مقدار قوة تيار معارضة «حفتر-عقيلة»، وأظهرت أن استقرار ليبيا لا يمكن أن يحدده طرف دون آخر”، وفقا لحديثه.