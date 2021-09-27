عبد الغفار: كفر الشيخ جاهزة لإرسال عمالتها للمشاركة في إعمار ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الغرفة التجارية في كفرالشيخ حاتم عبد الغفار جاهزية شركات إلحاق العمالة من أبناء المحافظة للمساهمة في إعمار ليبيا.

ووفقا لما ورد في وسائل الإعلام المصرية واطلعت عليه صحيفة المرصد جاء موقف عبد الغفار خلال اجتماع بالخصوص وفيه أشار إلى إلى التواصل مع السفارة الليبية في مصر ومكاتب التوظيف لرصد احتياجات السوق الليبي من العمالة تمهيدًا لتسفيرهم للعمل في المشروعات.

وتابع عبد الغفار إن هذا مرهون بتوافر الأمان وحقوق العمالة التي سيجرى تسفيرها في ظل استعداد شعبة الحاق العمالة المصرية للخارج لتوفير الألآف من العاملين أصحاب المهارة في كافة المجالات وبصفة خاصة مجال التشييد والبناء لاحتياج البنية التحتية الليبية لذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية