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القماطي: حزبي سيقدم “عشرات المرشحين” للانتخابات البرلمانية لتحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إن حزبه يعتزم تقديم “عشرات المرشحين” للانتخابات البرلمانية القادمة في 24 ديسمبر 2021.

وغرد مبعوث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق إلى دول المغرب العربي، على تويتر قائلًا: “تابع استعدادات حزب التغيير للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021 ومنها إعداد وتأهيل عشرات المرشحين وتقديم برنامج انتخابي خدمي شامل يساهم في استقرار ليبيا” وفق قوله.

الجدير بالذكر أن حزب القماطي لا يحظى بأي شعبية في الشارع الليبي، ويكتفي فقط بإصدار البيانات بالشجب والإدانة ويتخذ موقفا عدائيا من الجيش الوطني الليبي.

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صحيفة الساعة 24

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