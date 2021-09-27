الارصاد الجوية: اجواء خريفية وأمطار على هذه المناطق وهذا موعدها

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 27/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير يشهد الطقس اعتدال درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا ، حيث الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق ما بين ( 28 – 34 ) مْ.

وبحسب التقرير فمن المحتمل تكوّن ضباب اخر هذه الليلة وصباح الغد على بنغازى والجبل الاخضر ،وتتكاثر السحب يوم الغد الثلاثاء على اقصى الساحل الغربى (من راس اجدير الى زوارة )مع احتمال ان يتخللها مطر خفيف.

وتوقع التقرير ان تكون الاجواء خريفية بداية من يوم الاربعاء خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة مع تكاثر للسحب على اغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط امطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الاخضر و تشمل من يوم الخميس بعض مناطق الشمال الغربى.