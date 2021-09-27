الزوبية: النائب العام لم يتمكن من فتح ملف «قصة اختطافي» حتى الآن

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن النائب العام لم يتمكن من فتح ملف «قصة اختطافه» حتى الآن، وفقا لقوله.

وقال الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بعد أربع سنوات ونصف من وقوع جريمة اختطاف الثائر أسامة مفتاح امحيسن من مدينة طرابلس منطقة بوسليم، بعد أن كان في الريكسوس والشكوك تحوم حول اتهام الصعلوك غنيوة الككلي بذلك”.

وأضاف “الآن يفتح النائب العام ملف اختطافه بعد أن ضاعت كثير من الأدلة. مثل قصة اختطافي لم يتمكن من فتحها رغم أنها قبلها”.