رصد إقلاع طائرة شحن تركية وأخرى تابعة للاستخبارات باتجاه ليبيا

عاودت طائرة الشحن العسكري “إيرباص A400” التابعة لسلاح الجو التركي؛ رحلاتها اليومية، إلى قاعدة الوطية ومطار مصراته، بعد نحو ست رحلات يومية متتالية، نفذتها الأسبوع الماضي.

ورصد موقع “رادار 24” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية؛ تحرّك الطائرة، من مكانٍ مجهولٍ في تركيا، فيما أظهر موقع الطائرة في الخريطة، انطلاقها من العاصمة التركية أنقرة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إقلاع طائرة خاصة تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، من مطار في أنقرة، صباح اليوم الاثنين، في رحلة غير معلنة إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

ونفذت طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو التركي، رحلاتٍ متواصلةً، وأخرى متقطعةً، هبطت معظمها في قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد، ويشتبه في نقلها أسلحةٍ ومعداتٍ عسكريةٍ، دون توافر المزيد من التفاصيل حول طبيعتها، في تطور اعتبره مراقبون خرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، الخاص بحظر التسليح المفروض على ليبيا.

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