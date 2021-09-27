زلزال يضرب جزيرة كريت ويصل تأثيره إلى ليبيا

شعر سكان بعض المناطق الليبية باهتزازات ناتجة عن زلزال ضرب جزيرة كريت اليونانية، وبلغت قوته 5.8 حسب مقياس رختر، بحسب المرصد الوطني للزلازل في أثينا.

وقد سبّب الزلزال مقتل رجل، كان يعمل في كنيسة انهارت؛ بسبب قوة الزلزال.

وأبلغت مجموعة الأبحاث والرصد الزلزالي بجامعة مالطا عن الزلزال، بعد رصده على أجهزتها؛ إلا أن أحدًا لم يشعر به في مالطا بالفعل.

ووصل تأثير الزلزال إلى دول متوسطية عدة، وشعر به بعض سكان بلغاريا وتركيا ومصر واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية وليبيا، دون حدوث أضرار في أيٍّ من تلك الدول.

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