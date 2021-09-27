ليبيا الان

زلزال يضرب جزيرة كريت ويصل تأثيره إلى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شعر سكان بعض المناطق الليبية باهتزازات ناتجة عن زلزال ضرب جزيرة كريت اليونانية، وبلغت قوته 5.8 حسب مقياس رختر، بحسب المرصد الوطني للزلازل في أثينا.

وقد سبّب الزلزال مقتل رجل، كان يعمل في كنيسة انهارت؛ بسبب قوة الزلزال.

وأبلغت مجموعة الأبحاث والرصد الزلزالي بجامعة مالطا عن الزلزال، بعد رصده على أجهزتها؛ إلا أن أحدًا لم يشعر به في مالطا بالفعل.

ووصل تأثير الزلزال إلى دول متوسطية عدة، وشعر به بعض سكان بلغاريا وتركيا ومصر واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية وليبيا، دون حدوث أضرار في أيٍّ من تلك الدول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك