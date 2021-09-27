أكثر من 11 ألف طلب مقدم للحصول على منحة الزواج

أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على منحة دعم الزواج حتى 25 سبتمبر الجاري 11.256 ألف طلب، وفق منصة حكومتنا.

ويعد الطلب الواحد مقدم من الزوج والزوجة ليكون المستفيدين من المنحة 22.512 ألف من كافة أنحاء البلاد.

وكان قد أطلق رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في منتصف أغسطس الماضي مبادرة منحة دعم الزواج تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى البلاد.

وقال الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها، “إن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن سنوات مضت من الأحزان”.