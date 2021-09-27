الأحوال الجوية المتوقعة على ليبياحسب المركز الوطني للأرصاد

طرابلس 27 سبتمبر 2021 (وال) رصد المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإثنين 27–09–2021.

ستبقى درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، ومتوقع أجواء خريفية بداية من يوم الأربعاء على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة سيكون الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المنطقة من رأس إجدير إلى زوارة قد يتخللها مطر خفيف، و الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة . و درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل ، و مابين(33- 35) مْ على الدواخل ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

وعند الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة سيكون الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وتتكاثر السحب يوم الأربعاء مع سقوط أمطار خاصة علي مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-31) مْ على أغلب المناطق .

وحالة الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة ستكون : السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32- 34) مْ وتسجل اليوم على غدامس(38) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين علي بعض المناطق .

وعند الكفرة- السرير- تازربو سيكون الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة و الرياح شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، و درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (31- 34) مْ، و غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:57). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:58). (وال ـ طرابلس) س ع / ك و

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