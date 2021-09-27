«بشير السويحلي»: نعم للانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر ولا «للانتخابات الرئاسية»

دعا بشير السويحلي، المحلل السياسي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، إلى عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر حال عدم إقرار الدستور، وفق قوله.

وغرد نجل السويحلي، على تويتر، قائلاً: “نعم للانتخابات البرلمانية يوم 24 ديسمبر لإنهاء نزاع الشرعية بين الأجسام الحالية، نعم للتوافق حول قوانين الانتخابات وشروطها كما تقتضي الديمقراطية في كل أنحاء العالم”.

واختتم بشير السويحلي، قائلاً: “لا للانتخابات الرئاسية بدون الاتفاق على دستور متفق عليه من كل الليبيين يحدد نظام الحكم وشكل الدولة” وفق قوله.