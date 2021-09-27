نورلاند: السياسيين الليبيين يعون أن إجراء الانتخابات يدفع لبلاد إلى الأمام

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، إن “السياسيين الليبيين يعون أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتأمين الشرعية ودفع البلاد إلى الأمام”.

وأوضح نورلاند في تصريح نقلته “الشرق الأوسط”، أن لديه “ثقة أنه سيكون هناك تشريع قانوني قريباً لتنظيم الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ولتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الإعلان رسمياً عن انطلاق العملية الانتخابية”.

ولفت نورلاند، إلى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة راهناً هو مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول مجتمعي واسع، إلى جانب المساعدة في جهود خروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا.