«لافروف»: مستعدون للمساعدة في سحب القوات الأجنبية من ليبيا

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنه ليس مهما أن يتم سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل إجراء انتخابات أو بعدها، وإنما المهم أن تتم العملية بشكل تدريجي لمنع الإخلال بتوازن القوى بين طرفي النزاع وفق قوله.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مؤتمر برلين-2 شدد على ضرورة مغادرة جميع المسلحين الأجانب، وقال إن وقف إطلاق النار مستمر منذ قرابة سنة وليس هناك أي مبرر للعودة إلى الأساليب العسكرية لحل مشاكل البلاد وفق تعبيره، وأكد استعداد موسكو للمساعدة في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وضرورة أن يتم التعامل مع هذه المسألة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.