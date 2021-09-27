رصد طائرتين تركيتين متجهتين نحو الوطية ومصراتة

العنوان-طرابلس

رصد موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، اليوم الاثنين، تحرك طائرتي شحن نوع إيرباص تابعة لسلاح الجو التركي نحو الساحل الغربي لليبيا.

وأكد الموقع، أن الطائرتان من نوع إيرباص A400″” أقلعتا من العامة التركية أنقرة، إلى قاعدة الوطية ومطار مصراتة، بعد نحو ست رحلات يومية متتالية، نفذتها الأسبوع الماضي.

ورصد الموقع تحرّك الطائرة، من مكانٍ مجهولٍ في تركيا، فيما أظهر موقع الطائرة في الخريطة، انطلاقها من العاصمة التركية أنقرة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إقلاع طائرة خاصة تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، من مطار في أنقرة، صباح اليوم الاثنين، في رحلة غير معلنة إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

يذكر أن التحركات التركية تستمر رغم مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن التدخلات التي من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في ليبيا.