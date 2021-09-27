خلاف: ينبغي توفير المناخ والشروط اللازمة للترشح للانتخابات الليبية بضوابط أممية

ليبيا – أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير هاني خلاف أن دول الجوار وعلى رأسها مصر تستطيع أن تقوم بأدوار رئيسة ومهمة قد تكون لها مساهمة إيجابية في ليبيا.

خلاف وخلال مداخلة له عبر برنامج “مدار الساعة” الذي بث عبر قناة “الغد” أمس الأحد أضاف أنه ينبغي أن تكون هناك ظروف مواتية لتأمين الأجواء وتوفير المناخ والشروط اللازمة للترشح لانتخابات بضوابط الأمم المتحدة، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات الليبية أمر ضروري للغاية.

كما أشار السفير خلاف إلى أن الاتفاقات الأخيرة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الليبية تعد رسالة قوية جدًا للغرب الليبي وليس الشرق فقط.

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