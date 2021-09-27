بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة .. رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى طرابلس 

طرابلس 27 سبتمبر 2021 (وال) _ وصل رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، والوفد المرافق له إلى طرابلس، صباح اليوم الإثنين، قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ 76 للأمم المتحدة.

هذا ووكان النائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، في مقدمة مستقبليه بمطار معيتيقة الدولي.

كما شارك في استقبال رئيس المجلس الرئاسي، رئيس الأركان العامة، اللواء محمد الحداد، ونائب رئيس ديوان المجلس الرئاسي، وعدد من الوزراء، وعمداء البلديات وعدد من الوجهاء والأعيان، من مختلف مناطق ليبيا.

يذكر أن رئيس المجلس قد ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها على وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدماً نحو اجراء انتخابات حرة ونزيهة. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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