هبوط جديد للدولار والذهب في السوق الموازية (الإثنين 27 سبتمبر 2021)

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم الإثنين، مسجلا 4.82 مقابل 4.85 دينار أمس، بفارق 3 قروش.

وكانت العملة الأميركية استهلت تعاملات هذا الأسبوع عند 4.89 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واستقر سعر صرف اليورو عند 5.65 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقرت عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي. وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة، فقد سعر كسر الذهب (عيار 18) 5 دنانير من سعره، مسجلا 190 دينار اليوم مقابل 195 دينار أمس.

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