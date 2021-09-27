النعمي: الرأي العام في الشارع ضد التيارات الدينية وبدأ يبحث عن التداول السلمي للسلطة

ليبيا – قال وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام عبد الحميد النعمي إن استدعاء الشارع لا يمكن أن يكون حاسمًا في قضية الانتخابات، لكنها تؤثر في نتائج الانتخابات.

النعمي وفي مداخلة له عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد” أمس الأحد، رأى أن الحراك الذي تشهده ليبيا الآن ليس حاسمًا في الانتخابات المقبلة، موضحًا أن الرأي العام في الشارع ضد التيارات الدينية، وبدأ يبحث عن التداول السلمي للسلطة.

كما أكد النعمي أن التيارات الدينية لا يمكنهم المواجهة، فهم يريدون كسب نقاط بهدوء من خلال المؤامرات السياسية المفاوضات طويلة الأمد.

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